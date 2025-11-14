Чай на Кубани за год подорожал на 22%

В Краснодарском крае средняя цена упаковки чая выросла с 202 руб. в 2024 году до 246 руб. в 2025 (+22%). При этом спрос за год упал на 24%, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики Контур.Маркета.

В целом по стране средняя стоимость потребительской продуктовой корзины увеличилась на 9%, следует из анализа более чем 100 млн кассовых чеков, собранных сервисом «Контур.Маркет» за период с июля по сентябрь 2025 года. Наиболее заметный рост цен зафиксирован на говядину (17%), курятину (18%), творог (20%) и лук (23%). Одновременно, по оценкам аналитиков, спрос на позиции, входящие в стандартную корзину, снизился примерно на 9%.

В компании отмечают, что подорожание говядины и молочной продукции связано прежде всего с увеличением себестоимости: цикл выращивания крупного рогатого скота занимает от полутора до двух с половиной лет, что делает производство чувствительным к колебаниям затрат. Рост цен на курятину аналитики объясняют перераспределением спроса — потребители переключаются на более доступные виды мяса. Удорожание лука связывают с последствиями слабого урожая предыдущего года.

При этом заметную корректировку в сторону снижения продемонстрировали цены на яйца — минус 33% к аналогичному периоду 2024 года. Эксперты предполагают, что это следствие перепроизводства и накопившихся запасов после падения спроса, вызванного прошлогодним ценовым скачком.

Вячеслав Рыжков