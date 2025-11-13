Главы Белгорода и Воронежа стали лидерами по цитируемости в СМИ среди мэров ЦФО

Первое и второе место в октябрьском топе упоминаемости в СМИ первых лиц облцентров ЦФО заняли мэр Белгорода Валентин Демидов и глава Воронежа Сергей Петрин соответственно. Об этом сообщила исследовательская компания «Медиалогия».

Первое место в рейтинге второй месяц удерживает мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Второе место занял мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Господин Демидов и господин Петрин сохранили свои позиции с сентября. Их индекс упоминаемости в СМИ составил 8 023,5 и 4 582,1 соответственно. Повышенное внимание медиа к главе Белгорода обусловлено его заявлениями о временном отключении уличного освещения в городе, строительстве защитных сооружений на остановках общественного транспорта, о ремонте жилых объектов, пострадавших из-за атак ВСУ, а также отмене парковочных штрафов в период воздушной тревоги. Мэр Воронежа наиболее часто упоминался в СМИ в связи с подписанием договора о комплексном развитии территории в районе улицы Электросигнальной и Московского проспекта, анонсом открытия второй части эстакады Остужевской развязки в начале ноября, стартом работ по расширению проезда от новой развязки на пересечении улиц Минской и Остужева и появлением новой вафельной разметки на Ленинском проспекте.

На четвертом месте в топе расположился глава Липецка Роман Ченцов с показателем 3 657,7 — за месяц он поднялся на пять строчек вверх. За ним следует мэр Курска Евгений Маслов с индексом 3 253,6, который в сентябрьском рейтинге представлен не был. Глава Тамбова Максим Косенков и мэр Орла Юрий Парахин с показателями 1 556,5 и 1 208,1 заняли 10 и 13 места, потеряв за месяц четыре и две строчки соответственно.

Также в топ вошел председатель гордумы Воронежа Андрей Дьяченко — он расположился на седьмой строчке. Его упоминаемость в СМИ «Медиалогия» оценила на 2 833,8. При этом в сентябре господин Дьяченко в рейтинге не фигурировал. 15-ю позицию занял председатель гордумы Тамбова Константин Кутейников с показателем 764,5 — он поднялся на одну строчку. На 19-м и 20-х местах соответственно находятся председатель горсовета Орла Владимир Негин и глава горсовета Липецка Евгения Фрай. Господин Негин поднялся на шесть строчек, его индекс достиг 433,8. Госпожа Фрай с показателем 309,4 за месяц переместилась на шесть строчек вверх. Замыкающие рейтинг 31-е и 32-е места заняли председатель горсовета Белгорода Вадим Радченко и глава городского собрания Курска Владимир Токарев. Их показатели уменьшились до 43,8 и 7,6 соответственно. Оба опустились на одну строчку.

Методика составления топа, как отмечает компания, включает оценку влиятельности источника информации (а именно цитируемость издания в других СМИ), характер упоминания персоны в сообщении (позитивный, негативный или нейтральный), ее роль в сообщении (главная, эпизодическая), а также наличие прямой или косвенной речи, относящейся к чиновнику. Шкала единичного индекса варьируется в пределах от -1000 до +1000. На его величину влияет характер подачи объекта: чем более позитивной и выгодной является информация, тем выше значение индекса.

Кабира Гасанова