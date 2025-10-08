Мэром Курска избран глава регионального исполкома ЕР Евгений Маслов

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», новым мэром Курска избран руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов. Об этом сообщили в городском собрании Курска, которое проводило выборы.

Евгений Маслов

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

За господина Маслова проголосовал 31 депутат, присутствовавший на заседании. Вторым кандидатом на пост был глава Рыльского района Андрей Белоусов. Он не получил ни одного голоса.

Евгений Маслов с 2014 года возглавляет исполком реготделения «Единой России». После начала спецоперации полтора года занимал аналогичный пост в Донецкой народной республике.

В конкурсе по отбору кандидатур для тайного голосования депутатов принимали участие пять человек. Помимо Евгения Маслова и Андрея Белоусова, на должность претендовали депутат курского горсобрания от КПРФ Светлана Канунникова, представитель «Новых людей» и бизнесмен Дмитрий Кушхов, а также индивидуальный предприниматель Андрей Конев.

Пост главы Курска был вакантен с апреля, когда в отставку ушел Игорь Куцак, занимавший его с 2022 года. Должность и. о. мэра до сегодняшнего дня занимал заместитель Сергей Котляров. Он не стал участвовать в борьбе за кресло градоначальника.

Владимир Зоркий