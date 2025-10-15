В Воронеже могут досрочно достроить эстакаду на Остужевской развязке

Второе направление эстакады над улицей Остужева на Остужевской развязке в Воронеже должно открыться раньше запланированного срока — в конце октября или в начале ноября этого года. Работы по гидроизоляции и устройству асфальтобетонного покрытия ведутся с опережением графика, сообщил на еженедельной планерке мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Петрин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сергей Петрин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Изначально открытие второго направления было запланировано на конец ноября 2025 года. При этом на полное завершение всех работ, касающихся развязки, ориентировочно потребуется следующий год. После открытия эстакады работы будут приостановлены на зимний период, а их активная фаза возобновится в апреле. Детализированный график выполнения работ будет согласован с подрядчиком в ноябре.

По словам градоначальника, работы по подземному пешеходному переходу в районе развязки также ведутся по графику, а его будущим эксплуатантом может стать частная компания.

«Когда такие объекты остаются без присмотра, они приходят в ненадлежащее состояние. Муниципальных служб, которые готовы организовать там торговлю, нет, поэтому будем предлагать коммерческим структурам. Примеры есть, но, к сожалению, господин Толоконников долго ведет работу с подземными переходами, понятно, есть объективные причины. Помимо данного предпринимателя будем вести переговоры с кем-то еще»,— пояснил Сергей Петрин.

На прошлой неделе в мэрии Воронежа объяснили, почему стоимость третьей очереди реконструкции Остужевской развязки, реализация которой началась в 2024 году, выросла с изначальных 3,42 млрд руб. до 4,98 млрд руб. В администрации пояснили, что это связано с доработкой проектной документации от 2019 года.

Ульяна Ларионова