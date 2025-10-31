Юрия Парахина переизбрали мэром Орла

Сегодня депутаты горсовета Орла избрали мэром облцентра Юрия Парахина, который занимал эту должность с 2020 года. По результатам тайного голосования он получил 28 голосов из 36. Об этом сообщили в горсовете.

Фото: администрация Орла Юрий Парахин руководил Орлом с 2020 года

По результатам отбора кандидатур губернатор Андрей Клычков представил на голосование депутатов две. Конкуренцию господину Парахину составлял зампредседателя Общественной палаты Орловской области Владимир Лагутин.

Сегодня же состоится вступление Юрия Парахина в должность.

Юрий Парахин родился в 1977 году в Орле. В 2009–2014 годах он занимал должность зампреда правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития. В 2016 году был избран главой администрации Орловского района. В 2020 году занял пост мэра Орла.

В сентябре 2021 года господину Парахину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), впоследствии к ним добавилась халатность (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, до шести месяцев ареста). В основу уголовного дела легли события 2018 года, когда фигурант возглавлял Орловский район. Как считали следователи, после заключения муниципального контракта вместо ремонта улиц Свободы и Бугристая была проложена дорога к дому чиновника. Сам он отмечал, что при составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц.

В январе 2024 года региональный СКР закрыл дело из-за отсутствия состава преступлений в действиях фигуранта. Прокуратура не согласилась с этим, но Заводской райсуд не стал отменять решение следователей. В мае 2024-го прекращение уголовного преследования мэра утвердил облсуд.

Алина Морозова