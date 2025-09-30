Максима Косенкова снова избрали мэром Тамбова

Депутаты гордумы Тамбова восьмого созыва тайным голосованием избрали мэром действующего главу города Максима Косенкова. Он получил 34 голоса из 35. Срок его полномочий составит пять лет.

Максим Косенков руководит администрацией Тамбова с 2020 года

Фото: vk.com / maxim_kosenkov Максим Косенков руководит администрацией Тамбова с 2020 года

Фото: vk.com / maxim_kosenkov

Соперником господина Косенкова на голосовании был глава стоматологической компании «Профи» Александр Корчагин.

Всего на участие в конкурсе на пост мэра заявлялись семь человек. Торговый представитель ООО «Дельфин» Дмитрий Серебряков до его проведения снял свою кандидатуру. Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Денис Дубовицкий, менеджер по закупкам ООО «Дизайн-строй» Алексей Лаврентьев и безработный Станислав Ханеня не были допущены до участия из-за подачи неполных комплектов документов. На втором этапе из конкурса выбыл заместитель гендиректора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Валерий Ляшенко.

Максиму Косенкову 49 лет. Он родился в Тамбове, получил юридическое образование в Тамбовском государственном техническом университете. Начал работать в мэрии облцентра в 1994 году. В 2005–2008 годах возглавлял горадминистрацию впервые. В 2009–2014 годах находился в заключении в мордовском лечебно-исправительном учреждении. Изначально его приговорили к девяти с половиной годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и похищение человека (ст. 126 УК РФ). В июне 2013 года Московский горсуд пересмотрел дело и снял с господина Косенкова обвинения по первой статье, сократив срок до семи лет и семи месяцев. В апреле 2014 года Верховный суд Мордовии удовлетворил ходатайство защиты о его условно-досрочном освобождении.

В сентябре 2020 года партия «Родина», реготделение которой господин Косенков возглавлял с 2016 года, победила на выборах в гордуму Тамбова, получив 26 из 36 мандатов. В октябре того же года он занял пост первого замглавы облцентра, в ноябре стал врио руководителя горадминистрации. Чиновник погасил свою судимость и добился ее снятия, но это не вернуло ему возможность участвовать в выборах. В декабре 2021 года депутаты гордумы утвердили изменения в устав Тамбова, согласно которым могли назначать глав администрации облцентра. В феврале 2022 года в этой должности утвердили Максима Косенкова.

Летом 2025 года господин Косенков оставил пост главы реготделения «Родины» и вступил в партию «Единая Россия» по приглашению на тот момент врио губернатора-единоросса Евгения Первышова.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова