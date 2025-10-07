В Белгороде ограничили уличное освещение

7 октября на части улиц Белгорода ограничено уличное освещение, сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, потребление снижено со средних 13 МВт до 5-6 МВт в сутки. Высвободившаяся мощность используется для стабильной подачи электроэнергии в многоквартирные дома и на коммунальные предприятия.

«В настоящее время на территории Белгорода запитаны все 1857 многоквартирных домов и микрорайоны с индивидуальной жилой застройкой. Но энергетики продолжают ремонтные работы на сетях. Снижая общую нагрузку, мы помогаем им сделать свою работу оперативнее. Прошу отнестись с пониманием и быть внимательнее»,— обратился к жителям глава города. Он допустил, что ограничения возможны и 8 октября — решение будет приниматься в зависимости от ситуации с электроснабжением.

Вечером 5 октября в Белгородской области под обстрел попал энергетический объект, из-за чего без света остались 40 тыс. человек. Отключения фиксировались в Белгороде, Белгородском и Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Юрий Голубь