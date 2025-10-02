Евгению Фрай переизбрали на пост спикера горсовета Липецка

На первом заседании седьмого созыва горсовета Липецка депутаты единогласно избрали председателем Евгению Фрай, которая занимала этот пост и в шестом созыве. Об этом сообщили в горсовете.

Евгения Фрай стала депутатом третьего подряд созыва горсовета Липецка

Фото: горсовет Липецка Евгения Фрай стала депутатом третьего подряд созыва горсовета Липецка

Фото: горсовет Липецка

Первым вице-спикером избран Борис Понаморев, сохранивший статус с прошлого созыва, «обычными» зампредседателя — Игорь Подзоров и Станислав Каменецкий, которые уже избрались депутатами в прошлом созыве, но не были в руководстве горсовета.

Евгении Фрай 52 года. Она родилась в Липецке. В 1995 году окончила Липецкий государственный педагогический институт (ныне — университет), получив квалификацию учителя английского и немецкого языков. С апреля 1999 года (с момента создания организации) является директором благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», учредителем которого выступает ПАО «НЛМК» Владимира Лисина. Евгения Фрай избиралась депутатом липецкого горсовета пятого и шестого созывов. В последнем была вице-спикером и членом комиссий по социальным вопросам, здравоохранению и экологии и образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

В марте 2023 года госпожа Фрай стала председателем горсовета. На этом посту она сменила Александра Афанасьева, который покинул должность осенью 2022 года для возвращения в бизнес. В июне 2023-го спикер вступила в партию «Единая Россия» (ЕР). В сентябре она победила на выборах в горсовет по округу №12 как представитель ЕР.

Алина Морозова