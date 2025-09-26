Горсовет Орла возглавил Владимир Негин
Председателем орловского городского совета избран Владимир Негин (фракция «Единая Россия»). За такое решение проголосовали 26 из 28 депутатов, присутствовавших на первом заседании седьмого созыва. Об этом сообщили в горсовете.
Владимир Негин сменил на посту главы горсовета Василия Новикова
Фото: администрация Орла
На пост главы совета также претендовали зампредседателя предыдущего созыва, участник СВО Владимир Строев как самовыдвиженец и представитель фракции СРЗП Игорь Коновалов.
На заседании также была утверждена структура горсовета, согласно которой заместителями председателя на постоянной основе стали бывший глава совета Василий Новиков («Единая Россия») и Сергей Швалов (КПРФ; сохранил пост). Владимир Строев взял самоотвод.
Зампредседателя на освобожденной основе стали Сергей Себякин («Единая Россия»), Татьяна Борисова («Единая Россия») и Эмиль Шагиев (участник СВО, «Единая Россия»).
Владимиру Негину 49 лет. Он родился в Орле. После окончания техникума служил в пограничных войсках, где окончил школу сержантского состава с отличием. Трудовую деятельность начал в МУП «Орелтеплоэнерго». В 1997 году поступил во Всероссийский заочный финансово-экономический институт и получил специальность экономиста. Через два года стал депутатом горсовета Орла. В 2011-м возглавил администрацию Советского района Орла. С 2015 года был зампредседателя горсовета и руководил фракцией «Единой России». В 2024-м был избран секретарем городского отделения партии. Имеет степень кандидата педагогических наук. С 2022 года возглавляет Федерацию спортивной борьбы Орловской области.
Василий Новиков был председателем горсовета с 2015 года. Пять лет он совмещал эту должность с постом мэра облцентра, однако в 2020-м структура муниципального управления изменилась, поэтому он был переизбран главой совета депутатов. Администрацию Орла возглавил Юрий Парахин, полномочия которого истекают в этом году. Его уже выдвинули на участие в отборе кандидатур на пост градоначальника. Конкуренцию господину Парахину составит зампредседателя Общественной палаты Орловской области Владимир Лагутин.
