В Анапе и Геленджике выросли цены на квартиры в новостройках

Новостройки Анапы за год подорожали на 13,3%, в Геленджике рост цен составил 7,7%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики установили, что квартиры на первичном рынке курортов Краснодарского края подорожали за год на 9,6%, вторичная недвижимость выросла в цене на 2,8%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 271 тыс. руб., во вторичных МКД – 206 тыс. руб.

Наиболее заметный рост продемонстрировала Анапа, где стоимость первичной недвижимости увеличилась в среднем на 13,3% за прошедший год. В Сочи квартиры в новостройках стали дороже на 6,7%, а в Геленджике динамика роста составила 7,7%. В Новороссийске цены на жилье в новых домах поднялись незначительно, в пределах 0,6%. В Туапсе наблюдается снижение показателей на 9,4%.

Подорожание наблюдается не только на первичном рынке, но и на вторичном. В Туапсе параллельно с понижением цен на новостройки на 7,5% выросла стоимость вторичного жилья. В Геленджике этот показатель составил 7,3%, в Сочи – 2,4%.

София Моисеенко