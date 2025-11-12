Главные новости за 12 ноября. Ростов-на-Дону и область

Ростовский областной суд вынес приговор генеральному директору АО «Ростовводоканал» Евгению Юркину, которого подозревали в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Приговором суда бывшему топ-менеджеру «Ростовводоканала» назначено 1,5 года колонии-поселения.

К строительству участка автодороги «Западная хорда» длиною 7,5 км, который проходит через Ростов-на-Дону, могут приступить до 2030 года. При условии, что регион получит на эти цели казначейский инфраструктурный кредит или инфраструктурный кредит госбанка Дом.РФ.

В Ростовской области предприятия пищевой промышленности в январе-августе 2025 года отгрузили продукции собственного производства на 192,3 млрд руб. Это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Минтранс Ростовской области получил 332 млн руб. на восстановление семи инженерных сооружений в шести районах региона. Общая протяженность объектов составляет 304 кв. м. Работы ведутся на всех конструкциях в соответствии с графиком.

В Ростове-на-Дону на месте долгостроя на Гвардейской площади появятся отель под управлением московской Cosmos Hotel Group, деловой центр класса А+, спа-зона, фитнес-зал, гастрономические локации, а на территории — парк. Согласно плану, строительство завершится в 2027 году и потребует инвестиций свыше 2 млрд руб.

Петербургский производитель авиадвигателей «ОДК-Климов» обратился в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ростовского предприятия «Роствертол» 666,4 млн руб. задолженности. Это уже третий подобный иск петербургской компании к донскому предприятию за последний месяц.

Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев не признал свою вину в получении взятки, но сознался в превышении полномочий на очередном заседании Железнодорожного районного суда.