Авиапроизводитель из Петербурга подал иск к «Роствертолу» на 666 млн рублей

Петербургский производитель авиадвигателей «ОДК-Климов» обратился в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ростовского предприятия «Роствертол» 666,4 млн руб. задолженности. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на информационную систему «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это уже третий подобный иск петербургской компании к донскому предприятию за последний месяц. 31 октября в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление на сумму 1,2 млрд руб., которое также приостановили до 12 декабря 2025 года. 10 ноября в московский арбитраж подали новую претензию на сумму 74,7 млн руб.

«ОДК-Климов» зарегистрировано в Петербурге в 2006 году и занимается производством авиационных двигателей и их частей. Единственным учредителем компании является «Объединенная двигателестроительная корпорация».

«Роствертол имени Б.Н. Слюсаря» зарегистрирован в 1992 году в Ростове-на-Дону и специализируется на производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов. Основным акционером предприятия является компания «Вертолеты России» с долей 83,3% в уставном капитале. Госкорпорации «Ростех» принадлежит 12,9%. По итогам 2024 года выручка Роствертола составила 57,5 млрд руб., чистая прибыль — 375 млн руб.

Согласно определению арбитража от 27 октября, заявление истца оставили без движения до 27 ноября 2025 года из-за нарушения требований. До указанной даты заявитель должен устранить недостатки, послужившие основанием для приостановки рассмотрения дела.

Валентина Любашенко