Предприятия Ростовской области произвели пищевой продукции на 192,3 млрд рублей

В Ростовской области предприятия пищевой промышленности в январе-августе 2025 года отгрузили продукции собственного производства на 192,3 млрд руб. Это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно статистике, в натуральном выражении объем производства практически не изменился. Индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 99%. В январе-августе 2025 года увеличилось производство в сфере переработки, консервирования мяса и мясной пищевой продукции — на 3,2%; мукомольной, крупяной, крахмалосодержащей продукции и крахмала — на 3,5%; хлеба и мучных кондитерских изделий — на 5,4%; готовых кормов для животных — на 1,8%; прочих пищевых продуктов — на 6%.

Сократились объемы производства в переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции — на 7,7%, а также растительных и животных масел и жиров — на 16,5%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», участники рынка связывают сокращение объемов производства со снижением сельскохозяйственных показателей из-за неблагоприятных погодных условий в 2024-2025 годах. Кроме того, развитие пищевой промышленности на юге России сдерживает экономическая нестабильность в стране и удорожание кредитов.

По данным Ростовстата, в денежном выражении отгрузка в сфере переработки, консервирования мяса и мясной пищевой продукции в январе-августе достигла 37,4 млрд руб. (+12,4% год к году), переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков — 3,8 млрд руб. (+6,1%), переработки и консервирования фруктов и овощей — 7 млрд руб. (+36,6%). В производстве молочной продукции объемы реализации увеличились до 19,2 млрд руб. (+15,4%), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов — до 11,2 млрд руб. (+4,5%), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — до 12,3 млрд руб. (+5,5%), прочих пищевых продуктов — до 15,1 млрд руб. (+31,2%), готовых кормов для животных — до 15 млрд руб. (+19,2%).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», количество производителей пищевых продуктов Ростовской области, по данным на начало 2025 года, достигло 1720 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,7% больше, чем в 2024 году. На предприятия малого бизнеса, включая ИП, в общем объеме приходится 9,9%.

Маргарита Синкевич