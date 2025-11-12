В шести районах Дона отремонтируют инженерные сооружения за 332 млн рублей

Минтранс Ростовской области получил 332 млн руб. на восстановление семи инженерных сооружений в шести районах региона. Об этом сообщила министр транспорта области Алена Беликова на пресс-конференции «Интерфакс Юг».

Фото: Правительство Ростовской области

По информации замгубернатора, общая протяженность объектов составляет 304 кв. м. Работы ведутся на всех конструкциях в соответствии с графиком.

«В 2025 году также планируется ввести в эксплуатацию путепровод в Аксайском районе, где построят и реконструируют искусственное сооружение. Завершить работы намерены до 30 ноября»,— отметила министр.

Беликова добавила, что региональное министерство транспорта начало модернизацию четырех мостов общей протяженностью 254 кв. м в Усть-Донецком и Мартыновском районах. Окончить восстановление планируют до 2026 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти региона заявляли о намерении направить на ремонт и строительство дорог в 2025 году свыше 30 млрд руб. На эти средства планировалось привести в порядок 380 региональных и муниципальных дорог протяженностью более 600 км.

Валентина Любашенко