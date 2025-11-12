Экс-глава Минтранса Ростовской области не признал вину в получении взятки

Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев не признал свою вину в получении взятки, но сознался в превышении полномочий на очередном заседании Железнодорожного районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Подсудимый пояснил суду, что принял деньги, предназначенные для ФК «Ростов» и нужд участников СВО от директора ООО «Т-Транс» наличными, когда средства должны были быть перечислены официально. В связи с этим адвокат подсудимого попросил переквалифицировать дело с взятки на превышение должностных и полномочий.

Свою вину в деле о хранении оружия подсудимый признал на предыдущем заседании суда.

Сторона обвинения запросила для подсудимого 14 лет лишения свободы и штраф более 475 млн руб. Приговор экс-министру планируют огласить 17 ноября.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», экс-министра транспорта Ростовской области обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Наталья Белоштейн