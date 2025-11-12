На месте долгостроя в Ростове-на-Дону построят премиальный отель

В Ростове-на-Дону на месте долгостроя на Гвардейской площади появятся деловой центр и премиальный отель. Об этом сообщает редакция «Город N» со ссылкой на группу компаний «Носта».

Фото: «Ъ-Юг»

После завершения редевелопмента 19-этажного здания планируется открыть пятизвездочный отель под управлением московской Cosmos Hotel Group, деловой центр класса А+, спа-зона, фитнес-зал, гастрономические локации, а на территории разбить парк. Согласно плану, строительство завершится в 2027 году и потребует инвестиций свыше 2 млрд руб.

В Ростове-на-Дону сеть отелей пока не представлена. Отмечается, что новый отель будет относиться к премиальной категории Selection, его номерной фонд составит 223 номера категорий стандарт, улучшенный, высшей категории и президентский.

По информации редакции, строительство бизнес-центра на Гвардейской площади начали еще в 2008 году, в 2016 году из 22 этажей было построено 19, и с тех пор строительные работы на объекте не велись. Изначально над возведением объекта работало ООО «Свиссбэл», входившее в столичную ГК «Пересвет», но затем объект сменил собственника.

Cosmos Hotel Group входит в АФК «Система». По данным портала kartoteka.ru, уставной капитал компании составляет 868 млн руб.

Константин Соловьев