Главные новости за 11 ноября. Сочи

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Сочи в отношении фигуранта дела, признанного виновным в жестоком обращении и убийстве дочери своей сожительницы. В мае 2023 года он нанес девочке не менее 25 ударов по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов.

Два подземных толчка магнитудой 3,3 и 3,2 зарегистрированы вечером 10 ноября в горной части Сочи. Оба толчка произошли на глубине около 5 км.

Капитальный ремонт на аварийном участке федеральной трассы А-147 Джубга—Сочи в Хостинском районе близок к завершению. ФКУ «Черноморье» планирует выполнить все работы до конца этого года.

Во вторник, 11 ноября, в Сочи началась подача тепла в жилые дома, социальные учреждения и детские сады. Все котельные города перевели в зимний режим работы.

Национальная сборная Чили по футболу прибыла в Сочи для участия в серии международных товарищеских матчей. В связи с проведением матчей на участке между Сочи и Имеретинским курортом временно изменено движение пригородных поездов.

Гостиничная сеть Azimut Hotels, основанная бизнесменом Александром Клячиным, ввела в эксплуатацию новый четырехзвездочный комплекс «Azimut Парк Отель Виноградная» на месте бывшего пансионата «Нева» в Сочи. Объект расположен вблизи резиденции «Бочаров ручей» и парковой зоны.

Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы и ее 21-летнего сына, обвиняемых в участии в деятельности экстремистской организации, запрещенной решением суда. Женщине также предъявлено обвинение в склонении и вовлечении других лиц в деятельность этой структуры.