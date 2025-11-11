В Сочи на месте советского пансионата открыли четырехзвездочный отель за 5 млрд

Гостиничная сеть Azimut Hotels, основанная бизнесменом Александром Клячиным, ввела в эксплуатацию новый четырехзвездочный комплекс «Azimut Парк Отель Виноградная» на месте бывшего пансионата «Нева» в Сочи, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу сети. Объект расположен вблизи резиденции «Бочаров ручей» и парковой зоны.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общая площадь здания составляет 23,5 тыс. кв. м, высота — 24 этажа, а номерной фонд насчитывает 307 номеров. Площадь прилегающей территории — около 5 га, на которых произрастают более 100 видов эндемичных растений. В отеле функционируют ресторан и лобби-бар, а в дальнейшем планируется открытие крытого круглогодичного бассейна, открытого подогреваемого бассейна и конгресс-холла площадью 600 кв. м.

Генеральный директор сети Максим Бродовский отметил, что запуск отеля в столь значимой локации является важным этапом в развитии компании.

«Ъ-Сочи» писал, что оператор Azimut Hotels намерен завершить реконструкцию гостиницы «Москва» в Сочи в 2026 году. Здание гостиницы «Москва», позднее переименованное в «Сочи-Плаза», было построено в 1973 году.

Мария Удовик