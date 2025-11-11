Капремонт оползневого участка трассы Джубга—Сочи завершат до конца года

Капитальный ремонт на аварийном участке федеральной трассы А-147 Джубга—Сочи в Хостинском районе близок к завершению. ФКУ «Черноморье» планирует выполнить все работы до конца этого года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ «Черноморье» Фото: ФКУ «Черноморье»

Сейчас строители приступили к бетонированию ростверка для второй подпорной стены. Основание для него было подготовлено ранее с использованием 22 буронабивных свай. Первая, двухрядная стена длиной 80 м была построена в мае, после чего работы приостановили на период курортного сезона. Возведение новой однорядной конструкции протяженностью 55 м ведется в четыре стадии, первая из которых уже реализована.

Параллельно завершена установка горизонтальных анкерных свай со стороны железнодорожных путей. Для повышения надежности конструкции их соединяют металлическими швеллерами.

В перечень оставшихся задач входит укрепление существующей подпорной стены, интеграция ее в общую систему, а также монтаж дренажа, ливневой канализации, ограждений и укладка дорожного полотна. Движение транспорта организовано по временной схеме, которая доказала свою эффективность, позволив избежать заторов и в пиковые летние месяцы.

Необходимость ремонта возникла в ноябре 2024 года после смещения грунта, вызванного обильными осадками и длительной эксплуатационной нагрузкой. Инцидент привел к деформации дорожного покрытия и повреждению систем водоотвода.

«Ъ-Сочи» писал, что администрация курорта выделила свыше 150 млн руб. на восстановление участка дороги по переулку Васильковому в Адлерском районе, пострадавшего от оползня. Завершить все работы планируют до 30 июня 2026 года.

Мария Удовик