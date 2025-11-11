В Сочи осудят мать и сына за экстремистскую деятельность

Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы и ее 21-летнего сына, обвиняемых в участии в деятельности экстремистской организации, запрещенной решением суда. Женщине также предъявлено обвинение в склонении и вовлечении других лиц в деятельность этой структуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 20 июня 2025 года обвиняемые, находясь в Сочи, использовали на своем автомобиле регистрационные номера неустановленного образца с символикой организации, признанной экстремистской. Также фигуранты дела распространяли сведения о ее деятельности с целью пропаганды и привлечения новых участников.

Следователи также установили, что в период с августа 2022 по июль 2025 года фигурантка дела пыталась вовлечь в деятельность запрещенного объединения своего супруга и других лиц.

Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяты мобильные устройства, электронные носители и другие материалы, имеющие значение для дела.

Обвиняемые признали вину и по решению суда были заключены под стражу. Следствием собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Ъ-Сочи» писал, что Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Сочи, подтвердил приговор Верховного суда Республики Крым в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Олега Будника. Фигурант дела был признан виновным в государственной измене и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафован на 200 тыс. руб.

Мария Удовик