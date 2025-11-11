В районе Сочи произошло два землетрясения магнитудой свыше 3 баллов

Два подземных толчка магнитудой 3,3 и 3,2 зарегистрированы вечером 10 ноября в горной части Сочи. Об этом сообщается в данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно информации центра, первое землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 18:53 по московскому времени в 52 км к северо-западу от Сочи и в 8 км к северу от поселка Лазаревское. Второе сейсмособытие, мощностью 3,2, было зафиксировано спустя 12 минут — в 51 км к северо-западу от города и в 7 км к северу от Лазаревского.

Оба толчка произошли на глубине около 5 км. Данных о разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступало.

Мария Удовик