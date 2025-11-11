Сборная Чили прибыла в Сочи для участия в товарищеском матче с Россией

Национальная сборная Чили по футболу прибыла в Сочи для участия в серии международных товарищеских матчей. Команду торжественно встретили в сочинском аэропорту, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Первый матч состоится 15 ноября на стадионе «Фишт», где чилийская сборная встретится со сборной России. Второй поединок — между сборными Чили и Перу — пройдет 16 ноября на той же арене.

В связи с проведением матчей на участке между Сочи и Имеретинским курортом временно изменено движение пригородных поездов. 15 ноября будет восстановлено движение восьми составов «Ласточка», первый из которых отправится из Имеретинского курорта в 12:19, а последний — из Сочи в 23:49. 18 ноября по этому маршруту пройдут шесть поездов, 19 ноября — два ночных рейса. Все составы сделают остановки на станциях Адлер, Хоста и Мацеста.

Билеты на игры доступны на сайте «Кассир.ру». Их стоимость начинается от 100 руб.

Мария Удовик