В Сочи официально стартовал отопительный сезон

Во вторник, 11 ноября, в Сочи началась подача тепла в жилые дома, социальные учреждения и детские сады. Все котельные города перевели в зимний режим работы, сообщил МЦУ курорта в своем Telegram-канале. На полноценный выход системы в штатный режим и проведение необходимых регулировочных мероприятий специалистам отведен пятидневный срок.

По информации «Сочитеплоэнерго», организация отвечает за работу котельных и подачу теплоносителя по магистральным сетям до границ домов. Управляющие компании несут ответственность за подачу тепла в квартиры и дома, работу внутридомовых систем, стояков и радиаторов.

Гражданам рекомендовано обращаться в свою управляющую компанию в случае отсутствия отопления в доме или подъезде. Для оперативных консультаций начала работу горячая линия по вопросам отопления: 8 (862) 266-06-06 (доб. 1754).

Дополнительную информацию и актуальные уведомления жители могут получать через официальные страницы МЦУ Сочи в социальных сетях и мессенджерах.

Мария Удовик