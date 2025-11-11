Сочинец, забивший ремнем дочь своей сожительницы, не добился смягчения приговора

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Сочи в отношении фигуранта дела, признанного виновным в жестоком обращении и убийстве дочери своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Согласно материалам дела, фигурант дела проживал вместе со своей сожительницей и ее семилетней дочерью в съемной квартире на улице Тимирязева в Сочи. Следствием установлено, что в период с марта по май 2023 года подсудимый систематически применял к ребенку физическое насилие, используя ремень в качестве орудия наказания. 27 мая 2023 года он нанес девочке не менее 25 ударов по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов.

Несмотря на ухудшение состояния ребенка, ни осужденный, ни мать девочки не обратились за медицинской помощью. 2 июня 2023 года из-за ухудшения состояния ребенка мать все же вызвала бригаду скорой помощи, однако пострадавшая погибла по дороге в медицинское учреждение.

Ранее суд присяжных признал фигуранта дела виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (истязание и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра решения. Приговор вступил в законную силу.

Мария Удовик