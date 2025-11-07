Главные новости за 7 ноября. Сочи

В ноябре Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург и Казань.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил череповецкой «Северстали» в матче 21-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:5.

Администрация Краснодарского края прокомментировала ситуацию с пассажирским паромом Sea Bridge, который более 12 часов находился на якоре у побережья Сочи, ожидая разрешения на заход в порт. Позиция края по вопросу запуска международного паромного сообщения остается неизменной: вопросы безопасности при организации рейсов пока не решены и сохраняют актуальность.

ГК «Автодор» начала работы по переносу двух объектов культурного наследия, расположенных на территории санатория «Кудепста». Мероприятия реализуются в контексте реконструкции Сухумского шоссе для обеспечения примыкания строящегося обхода Адлера к автомобильной дороге А-147.

В Сочи начало отопительного сезона вновь скорректировано — отопление в жилые дома начнут подавать 11 ноября. Ранее массовое подключение в прибрежном кластере планировалось на 13 ноября, однако по прогнозу синоптиков в середине следующей недели ожидается понижение температуры, что и стало причиной переноса сроков.

Сегодня, 7 ноября, с 9:00 до 12:00 в акватории Сочинского морского порта пройдут учебные стрельбы. Мероприятия проводятся в рамках плановой отработки действий военных подразделений.