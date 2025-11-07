Сочи и Москва разделили топ направлений для отдыха с детьми

В ноябре Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, города собрали по 8% бронирований.

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,7 тыс. руб.

В Москве путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения в столице России в ноябре составляет 5,7 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 12% ноябрьских бронирований. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4,6 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Казань, которая собрала 4% бронирований с детьми. В городе на юго-западе России путешественники остаются в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,9 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре вошли и другие города Краснодарского края. Четвертое место занял Краснодар, в котором путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,4 тыс. руб.

Восьмое место заняла Анапа. В городе-курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,3 тыс. руб.

Топ замыкает Геленджик, где путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,1 тыс. руб.

Мария Удовик