ХК «Сочи» проиграл «Северстали» в овертайме

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил череповецкой «Северстали» в матче 21-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:5.

Уже к десятой минуте противостояния череповчане провели две результативные атаки. Сначала Илья Рейнгардт открыл счет в большинстве. Буквально в следующей атаке уже в равных составах Давид Думбадзе удвоил преимущество своей команды. Однако еще до перерыва сочинцы вернули интригу, когда отличился Ноэль Хефенмайер. На 25-й минуте «леопарды» в большинстве восстановили равенство благодаря Даниилу Сероуху, который поразил ворота соперника впервые с 14-го сентября. До конца второго периода южане сумели выйти вперед после точного броска Дениса Венгрыжановского. Ответ «Северстали» последовал довольно быстро: Данил Аймурзин сравнял счет.

В начале третьей двадцатиминутки канадский форвард «Сочи» Жан-Кристоф Боден нашел брешь в обороне соперника – 4:3. Но сохранить лидерство до конца основного времени хозяевам не удалось: Данил Аймурзин оформил дубль и перевел игру в овертайм. В дополнительное время нападающий «Северстали» Михаил Ильин переиграл голкипера Илью Самсонова и поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 4:5.

После 21 матча «леопарды» имеют в активе 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 10-го ноября в Минске против «Динамо». Будущий соперник с 31 баллом идет на третьем месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев