Отопительный сезон в Сочи вновь перенесли

В Сочи начало отопительного сезона вновь скорректировано — отопление в жилые дома начнут подавать 11 ноября. Ранее массовое подключение в прибрежном кластере планировалось на 13 ноября, однако по прогнозу синоптиков в середине следующей недели ожидается понижение температуры, что и стало причиной переноса сроков, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Как пояснила исполняющая обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Алена Гонтаренко, социальные объекты и высокогорные населенные пункты получают тепло с 20 октября. Массовое подключение абонентов охватит около 2 тыс. многоквартирных домов по всем районам города.

Для контроля за ходом отопительного сезона в администрации Сочи действует горячая линия департамента городского хозяйства. Обращения принимаются по номеру +7 (982) 266-06-06 (доб. 1754) в рабочее время. Кроме того, круглосуточно работают диспетчерские службы МУП «Сочитеплоэнерго» в Центральном, Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах.

Ранее отопительный сезон в прибрежной части курорта был перенесен на неделю из-за продолжавшейся теплой погоды: в начале ноября температура воздуха в городе держалась на уровне +19…+22 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что котельная на улице Санаторной в Сочи, работающая почти 50 лет и обеспечивающая теплом детский сад, санатории и более 20 домов Центрального района, увеличит мощность на 40% после завершения многолетнего технического перевооружения. Модернизация объекта проходила поэтапно в течение нескольких лет, а к предстоящему зимнему сезону прирост мощности создаст надежный резерв и гарантирует бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках.

Мария Удовик