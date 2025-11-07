Объекты культурного наследия переносят в связи с реконструкцией Сухумского шоссе

ГК «Автодор» начала работы по переносу двух объектов культурного наследия, расположенных на территории санатория «Кудепста». Мероприятия реализуются в контексте реконструкции Сухумского шоссе для обеспечения примыкания строящегося обхода Адлера к автомобильной дороге А-147, сообщает пресс-служба ГК.

Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

Речь идет о павильоне, формирующем въездную группу ансамбля санатория, и о фрагменте исторической подпорной стены с арочной нишей, украшенной маскароном льва. Проектом предусмотрено перемещение конструкций в сторону спального корпуса санатория. Подпорная стена будет разобрана на фрагменты с последующей сборкой на новом месте. После завершения дорожных работ историческая стена, очищенная от растительности и граффити, будет установлена выше по склону, сохранив видимость со стороны моря.

Выполнение работ согласовано в рамках государственной историко-культурной экспертизы, проведенной согласно федеральному законодательству об объектах культурного наследия. Привлекаемый подрядчик обладает необходимой лицензией, уточнили в «Автодоре».

Параллельно ведутся строительные работы на смежных участках. Возводится опалубка для бетонирования первого пролетного строения подъездной эстакады к санаторию, все пять опор которой уже готовы. Монолитные работы на данном объекте планируется завершить до конца этого года. Также начата подготовка к бетонированию пролетов мостовых переходов через реку Кудепста.

В микрорайоне Кудепста совместно с городским водоканалом осуществляется перекладка магистрального водовода диаметром 800 мм, трасса которого переносится в сторону моря. Реконструкция Сухумского шоссе продолжается: для минимизации будущих транспортных нагрузок временно расширяется дорожное полотно в районе санатория «Автомобилист».

Отдельным инженерным решением обеспечена сохранность расположенного рядом с храмом св. Ф. Ушакова памятника красноармейцам — конной статуи, которая не будет затронута строительством эстакады, подземного пешеходного перехода и возведением опор мостовых переходов.

Мария Удовик