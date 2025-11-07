Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи до 12:00 будут проводить учебные стрельбы в акватории морского порта

Сегодня, 7 ноября, с 9:00 до 12:00 в акватории Сочинского морского порта пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщили городские власти в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как уточняется, мероприятия проводятся в рамках плановой отработки действий военных подразделений. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и воздержаться от нахождения вблизи акватории в указанный период.

В администрации отметили, что подобные учения направлены на повышение уровня готовности силовых структур и «являются залогом безопасности жителей и гостей города».

Мария Удовик

