В Сочи до 12:00 будут проводить учебные стрельбы в акватории морского порта
Сегодня, 7 ноября, с 9:00 до 12:00 в акватории Сочинского морского порта пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщили городские власти в своем Telegram-канале.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Как уточняется, мероприятия проводятся в рамках плановой отработки действий военных подразделений. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и воздержаться от нахождения вблизи акватории в указанный период.
В администрации отметили, что подобные учения направлены на повышение уровня готовности силовых структур и «являются залогом безопасности жителей и гостей города».