Администрация Кубани прокомментировала задержку парома Трабзон—Сочи

Администрация Краснодарского края прокомментировала ситуацию с пассажирским паромом Sea Bridge, который более 12 часов находился на якоре у побережья Сочи, ожидая разрешения на заход в порт. В пресс-службе региональных властей рассказали «Ъ-Сочи», что позиция края по вопросу запуска международного паромного сообщения остается неизменной: вопросы безопасности при организации рейсов пока не решены и сохраняют актуальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях преждевременна. Вопросы обеспечения безопасности остаются приоритетом»,— подчеркнули в администрации.

Как ранее отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности, однако необходимые процедуры в порту Сочи пока не позволяют принимать подобные рейсы.

«Сочи — главный курорт страны, и первоочередная задача — обеспечить безопасность всех, кто приезжает на отдых»,— заявлял глава региона.

По данным компании-оператора «СВС Шиппинг», паром получил разрешение на вход в территориальные воды России 6 ноября и должен встать на якорную стоянку для досмотра перед постановкой к причалу. На борту находятся 20 пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции. Рейс должен стать первым после 14-летнего перерыва в паромном сообщении между Россией и Турцией.

Мария Удовик