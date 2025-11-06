Главные новости за 6 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года автоматические камеры зафиксировали 1,7 млн нарушений ПДД. По итогам этого периода вынесено штрафов на сумму 1,52 млрд руб., что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первый за долгие годы рейс между Трабзоном и Сочи завершился без успеха: паром Seabridge, следовавший из Турции, не получил разрешения на вход в российские территориальные воды. Судно прибыло к побережью утром 6 ноября, но весь день простояло на рейде, не получив допуска в порт.

В январе—июне 2025 года сумма инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в агропромышленном комплексе Республики Крым в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,4% — до 3,4 млрд руб. Наибольшие объемы инвестиций пришлись на выращивание семечковых и косточковых культур, а также винограда.

В первом полугодии 2025 года товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь сократился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из края снизился на 8,24%.

Российские железные дороги (РЖД) ввели временные ограничения на доставку грузов в черноморский порт Туапсе с 6 по 8 ноября. Погрузка ограничивается в направлении станций Туапсе-сортировочная-экспорт и Туапсе-сортировочная на указанный период.

В Краснодарском крае в 2024 году сумма штрафов, наложенных отделом контроля закупок, составила 8,49 млрд руб., что на 24,8% меньше, чем годом ранее (11,29 млрд руб.). Наибольшее число санкций — 118 — было вынесено за нарушения при проведении процедур закупок.