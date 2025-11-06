Товарооборот Кубани и Беларуси снизился на 13,6% в первом полугодии 2025 года

В первом полугодии 2025 года товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь сократился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали «Ъ-Кубань» в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона, экспорт из края снизился на 8,24%.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Краснодарский край продолжает поддерживать торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь в рамках действующего соглашения между администрацией региона и правительством страны. Взаимные поставки осуществляются в различных секторах, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность и химическое производство.

Основу белорусского импорта в край составляют лизины, премиксы, пиломатериалы, шпалы из хвойных пород, молочная продукция, подсолнечное и сливочное масло, сухое молоко, а также кормовые добавки. В экспортном направлении преобладают семена подсолнечника, пшеница продовольственная и фуражная, а также бумажная продукция.

Наибольшую долю в структуре поставок занимают продукты переработки овощей и фруктов, съедобные фрукты и орехи, масличные семена, остатки пищевой промышленности, готовые корма для животных, пластмассы и изделия из них, а также злаки и медь.

В ведомстве отметили, что квоты и количественные ограничения могут сдерживать развитие взаимной торговли, создавая административные барьеры и влияя на баланс спроса и предложения. По состоянию на конец 2025 года прогнозные данные по объему товарооборота пока отсутствуют.

«Ъ-Кубань» писал, что оборот розничной торговли в Краснодарском крае за январь—август 2025 года достиг 2,1 трлн руб., увеличившись на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сопоставимых ценах рост составил 0,5%, тогда как годом ранее показатель равнялся 1,9 трлн руб.

Мария Удовик