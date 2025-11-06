Камеры принесли бюджету Кубани 1,5 млрд рублей штрафов с начала года

В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года автоматические камеры зафиксировали 1,7 млн нарушений ПДД. По итогам этого периода вынесено штрафов на сумму 1,52 млрд руб., что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество постановлений выросло на 12%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

С 1 ноября 2025 года комплексы автоматической фиксации начнут регистрировать дополнительные виды нарушений. В их числе — использование мобильного телефона за рулем, непристегнутые ремни безопасности и неправильное применение световых приборов.

Согласно ст. 12.36.1 КоАП РФ, пользование телефоном во время движения без гарнитуры повлечет штраф в размере 1,5 тыс. руб. Такой же штраф предусмотрен за непристегнутый ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ). За нарушение правил пользования внешними световыми приборами (ст. 12.20 КоАП РФ) установлен штраф в 500 руб.

По данным ГИБДД, чаще всего автоматические комплексы фиксировали превышение скорости. В этом году на территории региона дополнительно установлено 92 новые камеры в местах, где ранее отмечалась повышенная аварийность. Меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП на дорогах Кубани.

В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года произошло 4,4 тыс. аварий, в которых погибли 532 человека и 5,2 тыс. получили травмы. Хотя общее количество аварий снизилось по сравнению с прошлым годом, на дорогах все еще остаются опасные ситуации, такие как наезды на пешеходов и аварии с участием мотоциклистов и водителей без прав.

Каждое седьмое ДТП было совершено водителями, которые не имели прав,— таких случаев было 416, в результате которых погибли 50 человек и 522 получили травмы. Больше всего таких аварий происходит по воскресеньям, и они часто связаны с мотоциклами и легковыми автомобилями. С начала года ГИБДД выявила более 7 тыс. водителей без прав. За это им грозит штраф до 15 тыс. руб., а если водитель уже был лишен прав — штраф до 30 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

Инспекторы также внимательно следят за пешеходами. С начала года произошло 970 наездов, в которых погибли 111 человек, а 885 получили травмы. Половина погибших (68 человек) не имели светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. На пешеходных переходах произошло 446 ДТП, в которых погибли 22 человека. Более 22 тыс. водителей были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам; штраф составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Ситуация с мотоциклами также остается сложной: по вине мотоциклистов произошло 251 ДТП, в которых погибли 36 человек и 261 получил травмы. Каждое четвертое смертельное ДТП связано с выездом на встречную полосу, чаще всего в запрещенных местах.

Мария Удовик