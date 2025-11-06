Объем инвестиций в АПК Крыма вырос на 11,4% в первом полугодии 2025 года

В январе—июне 2025 года сумма инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в агропромышленном комплексе Республики Крым в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,4% — до 3,4 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные Росстата рассказали в министерстве сельского хозяйства Крыма.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что наибольшие объемы инвестиций пришлись на выращивание семечковых и косточковых культур, а также винограда.

Всего, начиная с 2015 года, в АПК республики реализуют 51 инвестпроект с плановым объемом капитальных вложений 19,5 млрд руб. В результате в Крыму появится 3629 новых рабочих мест.

Среди самых крупных проектов, которые реализуют в регионе в 2025 году, в министерстве назвали организацию современного производства технического винограда (ООО «Рустика»), а также развитие и закладку винограда, садов и плодовых насаждений, выращивание плодовоовощной продукции и фруктов (ООО «Инвест-Алко») в Бахчисарайском районе. Кроме того, производство винограда и косточковых культур (Крымский индустриальный холдинг «Агро», ООО «Наш Крым») наращивают в Симферопольском районе.

Маргарита Синкевич