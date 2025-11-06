На Кубани сумма штрафов за нарушения в сфере закупок снизилась на 24,8% в 2024 году

В Краснодарском крае в 2024 году сумма штрафов, наложенных отделом контроля закупок, составила 8,49 млрд руб., что на 24,8% меньше, чем годом ранее (11,29 млрд руб). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее число санкций — 118 — было вынесено за нарушения при проведении процедур закупок. За неправильный выбор способа проведения торгов и дробление контрактов наказали 83 раза, за нарушения при размещении информации об исполнении договоров — 106 раз. Также зафиксировано 50 случаев несоблюдения сроков оплаты по контрактам и 18 нарушений при исполнении договоров.

В 2023 году за аналогичные нарушения при проведении процедур было выписано 250 постановлений, за неправильный выбор способа закупок — 146, за проблемы с размещением информации — 131.

Количество постановлений о привлечении к административной ответственности также сократилось с 612 до 373 случаев. Основные нарушения связаны с несоблюдением закона о контрактной системе при проведении торговых процедур, включая неправомерные действия при допуске или отклонении участников.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю признало обоснованными 510 из 1,3 тыс. поступивших жалоб на нарушения в сфере госзакупок в 2024 году.

Нурий Бзасежев