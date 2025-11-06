Главные новости за 6 ноября. Сочи

Первый за последние годы паром Seabridge, направлявшийся из турецкого Трабзона в Сочи, так и не смог зайти в российский порт. Судно, вышедшее накануне вечером, утром прибыло к побережью, однако не получило разрешения на вход в территориальные воды РФ.

Глава Сочи Андрей Прошунин провел инспекцию восстановительных работ на оползневом участке дороги по улице Магаданской в селе Горное Лоо. Ремонтная кампания, начатая летом после введения локального режима чрезвычайной ситуации, вышла на завершающий этап.

Заочно осужденный на 5 лет и 2 месяца сочинский девелопер Анзор Пруидзе, являющийся подозреваемым по уголовному делу, объявлен в международный розыск. В 2024 году Центральный районный суд Сочи во время повторного рассмотрения уголовного дела в отношении Пруидзе признал его виновным в мошенничестве.

Более 1 млн гостей принял курорт «Роза Хутор» в летний сезон. Загрузка отелей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 5%, превысив 74%. Количество бронирований через сайты гостиниц и портал курорта увеличилось на 25%, через онлайн-турагентства — на 10%.

В 2025 году в Сочи увеличили финансирование компенсационного озеленения до 400 млн руб. На планерном совещании власти города обсудили высадки и подготовку субтропических растений к зиме. Уже высажено более 300 пальм и 33 тыс. кустарников

По результатам мониторинга прошедших месяцев 2025 года в Сочи выявили три участка дорог с высокой аварийностью. К числу опасных дорог отнесли пересечение Батумского шоссе и улицы Ленинградской, участок федеральной трассы А-147 км 147+800 — км 147+900 в поселке Вардане, а также улицу Гагарина в районе жилых домов №39 и №54.