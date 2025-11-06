Сочинского девелопера Анзора Пруидзе объявили в международный розыск

Заочно осужденный на 5 лет и 2 месяца сочинский девелопер Анзор Пруидзе, являющийся подозреваемым по уголовному делу, объявлен в международный розыск.

В 2024 году Центральный районный суд Сочи во время повторного рассмотрения уголовного дела в отношении Пруидзе признал его виновным в мошенничестве.

Анзор Пруидзе является крупным сочинским застройщиком, он также владеет компанией «Юг-строй». В июне 2023 года его арестовали, предъявив обвинение по уголовному делу о мошенничестве. Причиной для этого стало заявление одного из кредиторов, который предъявил девелоперу претензии на 11 млн руб. По словам Пруидзе, он выполнил обязательства перед ним.

«Ъ-Сочи» писал, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков ЖК «Туапсинский» в Сочи. СУ СКР по региону также возбудило новое уголовное дело в отношении бизнесмена Анзора Пруидзе, который организовал возведение ЖК «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт».

Алина Зорина