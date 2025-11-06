Паром из Трабзона не смог войти в порт Сочи из-за отсутствия разрешения

Первый за последние годы паром Seabridge, направлявшийся из турецкого Трабзона в Сочи, так и не смог зайти в российский порт, сообщает АТОР в своем Telegram-канале. Судно, вышедшее накануне вечером, утром прибыло к побережью, однако не получило разрешения на вход в территориальные воды РФ. Как уточняют пассажиры, судно с двадцатью людьми на борту — 18 гражданами России и двумя гражданами Турции — продолжает стоять на рейде у берегов Сочи.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным источников, российская сторона не приняла паром, поскольку он не имел согласования с федеральными структурами, а порт Сочи был закрыт для учений до полудня. Сложности между сторонами возникли еще во время тестового рейса судна в октябре, когда его также не допустили в порт.

В среду, 5 ноября, состоялся первый официальный рейс новой линии Seabridge между Трабзоном и Сочи — первой после перерыва, длившегося с 2011 года. Организаторы проекта заявляли, что возобновление сообщения позволит укрепить туристические и экономические связи с Турцией и создать новые рабочие места.

Администрация Сочи, однако, неоднократно выражала сомнение в целесообразности запуска рейсов, указывая на необходимость соблюдения требований безопасности и координации с федеральными структурами. Власти также отмечали, что портовая инфраструктура ориентирована на пассажирские и круизные суда, а не на накатные паромы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее подчеркивал, что тестовый рейс был выполнен без согласования с региональными властями. По его словам, в порту отсутствует инспекционно-досмотровый комплекс, необходимый для пересечения границы, а также инфраструктура для обслуживания такого типа судов.

Эксперты туристической отрасли также поставили под сомнение успешность проекта. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, запуск морской линии в ноябре — «наихудшее время для старта», поскольку в этот период на Черном море начинается сезон штормов, а турпоток в Турцию снижается почти в десять раз.

Он также отметил, что даже при благоприятных условиях проект сможет выйти на окупаемость не ранее чем через два-три года, а рентабельность возможна только при разрешении перевозить автомобили. «Если оставить только пассажиров, линия не окупится. Основной интерес — именно в автомобильных путешественниках»,— заявил эксперт.

Мария Удовик