В Сочи на компенсационное озеленение предусмотрели 400 млн рублей

В 2025 году в Сочи увеличили финансирование компенсационного озеленения до 400 млн руб. На планерном совещании власти города обсудили высадки и подготовку субтропических растений к зиме. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, необходимо защитить и утеплить от снега более 2,6 тыс. пальм, агав, цитрусовых деревьев и других теплолюбивых культур. Также внесены изменения в характеристики породного состава, теперь в приоритете субтропические растения с высотой саженцев около 2 м и кустарники, формирующие живые изгороди.

«Новые деревья и кустарники высаживаем в парках, скверах и других общественных пространствах, чтобы радовать горожан и гостей курорта. Уже высажено более 300 пальм и 33 тыс. кустарников»,— заявил Андрей Прошунин.

Алина Зорина