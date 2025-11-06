Курорт Роза Хутор принял более 1 млн гостей в летний сезон

Более 1 млн гостей принял курорт «Роза Хутор» в летний сезон. Загрузка отелей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 5%, превысив 74%. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Количество бронирований через сайты гостиниц и портал курорта увеличилось на 25%, через онлайн-турагентства — на 10%. В летний период «Роза Хутор» открыл 27 пешеходных троп, общая протяженность которых составила 64 км. Одной из главных точек стал парк водопадов «Менделиха», в котором побывали более 463 тыс. туристов. Еще 3,3 тыс. гостей принял кемпинг «Нахазо», расположенный на южном склоне хребта Аибга, с 1 июля по 9 октября.

«Курорт "Роза Хутор" уверенно чувствует себя в статусе круглогодичного. Наш ключевой приоритет — природный туризм»,— отметил генеральный директор курорта Константин Нестеров.

На «Розе Хутор» также прошли различные мероприятия: фестиваль южной кухни «Гастрофест», который собрал 12 тыс. участников, фестиваль спорта и музыки «Нью Стар уикенд», собравший более 13 тыс. гостей, и мероприятие трейлраннинга «Роза Вайлд Фест», который посетили 3 тыс. человек. С 7 июня по 23 августа на территории курорта каждую субботу проходили детские любительские состязания Кубка «Хуторенок», за 10 этапов там поучаствовали 1,8 тыс. ребят от 3 до 14 лет.

1 декабря открывается зимний сезон для пеших прогулок в горах. С 19 декабря планируют запустить катание на лыжах и сноуборде. При наличии необходимых погодных условий с этого же дня откроются горнолыжные трассы.

На территории курорта будут 52 трассы всех уровней сложности протяженностью 105 км. В горнолыжной школе состоятся групповые и индивидуальные занятия более 200 инструкторов. Для детей с трех лет открыт клуб «Егорка», где тренировки проводятся на специально оборудованном склоне. В восьми пунктах проката горнолыжного оборудования будет более 4 тыс. комплектов для катания.

Как отмечает пресс-служба курорта, «Роза Хутор» продолжит внедрение новых услуг на основе ИИ (искусственный интеллект), включая систему Yeti.Coach для повышения навыков катания и сервис, позволяющий отслеживать загрузку трасс. Среди развлечений после катания на лыжах — родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты. В Ледовом дворце в Роза Долине работает семейный каток. Любители активного отдыха могут покататься на собачьих упряжках в Хаски Хуторе. Также гостей ждет парк альпак «Пача Мама».

Зимой курорт станет площадкой для спортивных и музыкальных мероприятий. С 24 января по 1 февраля пройдет «Розафест», с 23 по 29 марта состоится «Нью Стар Кэмп», а в марте 2026 года — Кубок России по сноуборду.

Алина Зорина