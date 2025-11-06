На восстановление оползневого участка в Сочи направлено более 60 млн рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин провел инспекцию восстановительных работ на оползневом участке дороги по улице Магаданской в селе Горное Лоо. Ремонтная кампания, начатая летом после введения локального режима чрезвычайной ситуации, вышла на завершающий этап, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

По словам мэра, ключевая задача заключается в обеспечении транспортной доступности всех населенных пунктов Большого Сочи, включая отдаленные районы. На поврежденном участке возводится подпорная стена длиной 50 м, проводится укрепление грунта с применением свай, а также устройство нового асфальтового покрытия. Завершить работы планируется до декабря текущего года.

«Благодаря оперативному решению о введении режима ЧС удалось быстро привлечь финансирование и предотвратить повторные сходы грунта. Основная часть расходов покрыта за счет краевого бюджета, за что благодарю губернатора Вениамина Кондратьева»,— отметил Андрей Прошунин.

На 150-метровом аварийном участке организовано временное движение с установкой светофоров и предупреждающих знаков. До конца ноября подрядчик завершит работы по водоотведению, укладке плит и асфальта.

Общий объем финансирования проекта превышает 60 млн руб., из которых 57 млн направлены из бюджета Краснодарского края. Ремонт дороги планируется завершить до 30 ноября.

Мария Удовик