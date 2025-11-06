ГАИ установила три аварийных участка дорог в Сочи

По результатам мониторинга прошедших месяцев 2025 года в Сочи выявили три участка дорог с высокой аварийностью. Об этом сообщает «РБК Краснодар», ссылаясь на данные ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К числу опасных дорог отнесли пересечение Батумского шоссе и улицы Ленинградской, участок федеральной трассы А-147 км 147+800 — км 147+900 в поселке Вардане, а также улицу Гагарина в районе жилых домов №39 и №54.

В ГАИ Краснодарского края поделились статистикой по предаварийным участкам в Сочи. Всего на территории города-курорта определили 38 таких участков.

Для снижения риска ДТП владельцам дорог внесли предложения о проведении инженерно-технических мероприятий. На указанных улицах в Сочи могут снизить скоростной режим, обустроить шумовые полосы и светофоры, установить средства фиксации нарушений ПДД.

София Моисеенко