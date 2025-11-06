Более миллиона гостей принял «Роза Хутор» в летнем сезоне

За это время «Роза Хутор» посетили свыше 1 033 187 гостей. Загрузка отелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5%, превысив 75%. Количество бронирований через сайты гостиниц и сайт курорта rosakhutor.ru увеличилось на 25%, через онлайн-турагентства — на 10%. В летнем сезоне «Роза Хутор» открыл 27 пешеходных троп общей протяженностью 64 км. Одной из главных точек притяжения стал парк водопадов «Менделиха» — в нём побывали более 463 тысяч человек. Кемпинг «Нахазо» на южном склоне хребта Аибга с 1 июля по 9 октября принял 3346 гостей.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

«Курорт «Роза Хутор» уверенно чувствует себя в статусе круглогодичного. Наш ключевой приоритет — природный туризм. Стабильный турпоток доказывает: организованный отдых, бережный к окружающей среде, востребован. Значит, мы движемся в верном направлении»,— отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Летний сезон на «Роза Хутор» был насыщен культурными и спортивными событиями. Традиционный фестиваль южной кухни «Гастрофест» собрал 12 000 участников, фестиваль спорта и музыки «Нью Стар уикенд» — более 13 000 гостей, фестиваль трейлранинга «Роза Вайлд Фест» — 3 050 любителей спорта. С 7 июня по 23 августа каждую субботу проходили детские любительские открытые состязания Кубка «Хуторёнок». За 10 этапов мастерство показали 1 800 ребят от 3 до 14 лет.

Зимний сезон на «Роза Хутор» открывается 1 декабря для пеших прогулок в горах. Катание на лыжах и сноуборде планируется запустить с 19 декабря. С этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта.

«Роза Хутор» предложит гостям ,пожалуй, самую большую зону катания в России — 52 трассы всех уровней сложности протяженностью 105 километров. В горнолыжной школе проведут групповые и индивидуальные занятия более 200 инструкторов, сертифицированных Национальной лигой инструкторов. Для гостей с трех лет открыт клуб «Егорка» — тренировки проходят на специально оборудованном склоне. В восьми пунктах проката горнолыжного оборудования будет представлено более 4000 комплектов для любого уровня катания.

«Роза Хутор» продолжит внедрение новых услуг на основе искусственного интеллекта, включая систему Yeti.Coach* для повышения навыков катания и сервис, позволяющий отслеживать загрузку трасс. Среди активностей аprs-ski** — горный аттракцион родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, семейный каток в Ледовом дворце в Роза Долине, катание на собачьих упряжках в Хаски Хутор, парк альпак «Пача Мама» и другие.

Зимой курорт примет масштабные спортивные и музыкальные фестивали: РОЗАФЕСТ — с 24 января по 1 февраля, Нью Стар Кэмп — с 23 по 29 марта, Кубок России по сноуборду — в марте 2026 года.

* Йети.Тренер ** Культурное развлечение после катания на лыжах, которое включает бары, рестораны, концерты

https://rosakhutor.ru/