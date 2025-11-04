Главные новости за 4 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае и Крыму увеличился объем сбережений граждан на вкладах и счетах.

Над Черным морем у Сочи замечен разведывательный самолет ВВС США.

Кубанские врачи в Краевой клинической больнице №1 для диагностики рака легкого ежегодно проводят более 340 тыс. исследований.

В горах Белогорского района Крыма мужчина упал в пещеру и повредил обе ноги.

В Краснодаре, в поселке Знаменском, на двух улицах с 5 по 7 ноября отключат отопление и горячее водоснабжение.

В Прикубанском округе Краснодара полиция проверяет информацию о похищении девушки.

Жителя Гулькевичского района Кубани уличили в хранении наркотиков. В его доме нашли несколько банок с марихуаной и коробку с коноплей.