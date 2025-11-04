Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре полиция проверяет информацию о похищении девушки

В отдел полиции Прикубанского округа Краснодара поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Героя Пешкова неизвестные мужчины силой посадили девушку в автомобиль белого цвета и скрылись. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска проводят проверку по факту похищения девушки неизвестными. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всех, кто располагает информацией по поводу случившегося, полиция Краснодара просит сообщить по телефону: 8-988-387-18-48 или 102.

Андрей Николаев

Новости компаний Все