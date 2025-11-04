В Краснодаре полиция проверяет информацию о похищении девушки

В отдел полиции Прикубанского округа Краснодара поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Героя Пешкова неизвестные мужчины силой посадили девушку в автомобиль белого цвета и скрылись. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовного розыска проводят проверку по факту похищения девушки неизвестными. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всех, кто располагает информацией по поводу случившегося, полиция Краснодара просит сообщить по телефону: 8-988-387-18-48 или 102.

Андрей Николаев