На Кубани для диагностики рака легкого проводят более 340 тысяч исследований

В НИИ — Краевая клиническая больница №1 ежегодно проводят свыше 340 тыс. исследований для диагностики и лечения рака легкого. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Как отметил господин Филиппов, рак легких остается одной из главных причин смертности от онкологических заболеваний, особенно среди мужчин. Основные факторы риска включают длительное курение, генетическую предрасположенность и хронические болезни дыхательной системы.

В Краснодарском крае важную роль в диагностике и лечении рака легких играет НИИ-ККБ №1. Ежегодно здесь проводят более 340 тыс. исследований, что позволяет выявлять до 10 подтипов рака легких. «Это важно для назначения таргетной терапии, которая значительно повышает эффективность лечения»,— пояснил глава краевого минздрава.

Андрей Николаев