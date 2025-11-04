На Кубани для диагностики рака легкого проводят более 340 тысяч исследований
В НИИ — Краевая клиническая больница №1 ежегодно проводят свыше 340 тыс. исследований для диагностики и лечения рака легкого. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Фото: https: / t.me / evgeniiFilippov23
Как отметил господин Филиппов, рак легких остается одной из главных причин смертности от онкологических заболеваний, особенно среди мужчин. Основные факторы риска включают длительное курение, генетическую предрасположенность и хронические болезни дыхательной системы.
В Краснодарском крае важную роль в диагностике и лечении рака легких играет НИИ-ККБ №1. Ежегодно здесь проводят более 340 тыс. исследований, что позволяет выявлять до 10 подтипов рака легких. «Это важно для назначения таргетной терапии, которая значительно повышает эффективность лечения»,— пояснил глава краевого минздрава.