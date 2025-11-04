Жителя Гулькевичского района Кубани уличили в хранении наркотиков

Сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому району задержали 67-летнего жителя села Новомихайловского по подозрению в хранении наркотиков. В его доме нашли несколько банок с марихуаной и коробку с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Общая масса изъятых наркотиков составила около 200 граммов. Экспертиза подтвердила, что это марихуана и конопля. Полицейские установили, что мужчина нашел дикорастущие кусты конопли на окраине села, сорвал и высушил их для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Андрей Николаев