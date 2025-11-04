Над Черным морем у Сочи замечен разведывательный самолет ВВС США

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U, вылетевший с базы Великобритании, совершил полет над Черным морем и вернулся в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет вылетел из британского города Милденхолл и пролетел над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией. Совершим полет над Черным морем и облетев Крым, он развернулся вблизи Сочи и отправился в обратный путь.

По состоянию на 3:55 по московскому времени во вторник, Boeing RC-135U пересек границу Чехии и Германии и продолжал полет над немецкой территорией.

Андрей Николаев