На Кубани и в Крыму вырос объем средств населения на счетах и вкладах

В Краснодарском крае за 9 месяцев 2025 года объем средств населения на счетах и вкладах в условиях высокой склонности к сбережению увеличился до 1,8 трлн руб., рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 14,2%, в Республике Крым объем средств вырос до 0,3 трлн руб. (+11,1% году к году). Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

«Темпы прироста остатков на счетах в банках жителей Кубани и Республики Крым несколько ниже, чем в ЮФО (рост до 4,2 трлн руб, +15,6% год к году) и России в целом (рост до 60,3 трлн руб, +18,5% год к году)»,— прокомментировали изданию в Южном ГУ Банка России.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года населению было выдано ссуд на сумму 661,5 млрд руб., что почти на четверть меньше (–24,4% год к году), чем за аналогичный период прошлого года.

В Республике Крым по итогам девяти месяцев этого года отмечался рост объемов выданных ссуд на 23,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 132,7 млрд руб.

Андрей Пугачев